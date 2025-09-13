È morto il ragazzo di 13 anni coinvolto in un incidente in monopattino: in corso le indagini a Messina

È morto dopo alcuni giorni di agonia in ospedale il ragazzino di 13 anni vittima di un incidente in monopattino nel rione Giostra e Messina. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La dinamica dell’incidente al vaglio delle forze dell’ordine.

immagine di repertorio

Un ragazzo di tredici anni è morto in ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito a un grave incidente in monopattino. Per il ragazzino, che era arrivato in ospedale già in gravissime condizioni di salute, purtroppo non c’è stato nulla da fare: questa mattina il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico.

L’incidente in monopattino era avvenuto la scorsa settimana nel rione Giostra e Messina, secondo quanto emerso il ragazzo era caduto nelle vicinanze della rotonda adiacente alla sede Amam sul viale Giostra battendo la testa. Si è trattato apparentemente di un incidente autonomo, ma le indagini per ricostruire l’esatta dinamica sono ancora in corso. La polizia municipale sta visionando le telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni.

Dopo il grave incidente, il tredicenne era stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi. “Questa mattina, così placida e assolata, è stata funestata da una triste notizia, a cui, in parte, ci eravamo preparati, ma non siamo riusciti a farci trovare pronti. È indescrivibile il dolore di una scuola, quando si spezza una giovane vita che si è contribuito a crescere, verso la quale si sono rivolte cure, sulla quale si sono riposte speranze, in cui si sono alimentati sogni”, è quanto si legge in un post pubblicato su Facebook dalla scuola che frequentava la giovane vittima. “A lui rivolgiamo un pensiero commosso e ci stringiamo affettuosamente attorno ai suoi familiari, con particolare attenzione alla sua sorellina impegnandoci a dedicarle ogni gesto che possa essere balsamo per il suo cuore ferito”.