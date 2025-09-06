Attualità
Cade dal monopattino e batte la testa, 13enne in gravissime condizioni: operato nella notte a Messina

Un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinco di Messina dopo essere caduto dal monopattino. L’incidente si è verificato venerdì 5 settembre nella rotatoria del viale Giostra. Il 13enne, operato d’urgenza, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata. È in coma farmacologico, costantemente monitorato.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinco di Messina dopo essere caduto da un monopattino. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, venerdì 5 settembre, nella rotatoria del viale Giostra.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il ragazzino, lo hanno trasportato al Policlinico di Messina. Qui i medici lo hanno operato d'urgenza nella notte. Il 13enne è arrivato in ospedale con un trauma cranico.

Il ragazzino è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata. È tenuto in coma farmacologico ed è costantemente monitorato dal personale sanitario.

Sull‘esatta dinamica dell'incidente e sull'eventuale coinvolgimento di terzi sta indagando la polizia municipale. Gli agenti delle forze dell'ordine si stanno occupando degli accertamenti del caso per tentare di ricostruire l'accaduto.

Il grave incidente è avvenuto a poche ore di distanza dal decesso di un altro giovanissimo messinese, Danilo Rando. Ieri, venerdì 5 settembre, è stata dichiarata la morte cerebrale del 20enne.

Il ragazzo era rimasto coinvolto in un sinistro verificatosi intorno alle 3 del mattino di mercoledì 3 settembre lungo la via Consolare Pompea, all'altezza di S. Agata. Si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato, per cause ancora in via di accertamento, con una vettura guidata da un coetaneo.

Quest'ultimo non si è fermato a prestare aiuto. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni erano subito apparse critiche e, con il passare delle ore, si erano ulteriormente aggravate. Fino a giungere al tragico epilogo della vicenda.

