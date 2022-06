È morto il bambino caduto nella vasca biologica a Ferrara Non ce l’ha fatta il bambino caduto ieri in una vasca biologica nel ferrarese. Il piccolo, che aveva un anno e mezzo, è deceduto questa mattina.

A cura di Susanna Picone

Non ce l'ha fatta il bambino caduto ieri in una vasca biologica nel ferrarese. Il piccolo, che aveva un anno e mezzo, è deceduto questa mattina. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. A dar notizia del decesso del bambino sono stati i carabinieri di Ferrara. Il bambino, secondo una prima ricostruzione, era caduto in una vasca che raccoglieva acque reflue e che era interrata nel cortile dell'abitazione, che è parte comune con la ditta della famiglia. Era stato trasportato in ospedale in condizioni gravi ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

L’incidente era avvenuto ieri, quando il piccolo di tredici mesi era caduto accidentalmente in una vasca biologica in via Donatori di Sangue a Portomaggiore. Secondo la ricostruzione, il bimbo era in visita dai nonni alla Silver Energia Srl, azienda che si occupa del recupero e dello smaltimento di materiali e rifiuti industriali, quando si sarebbe allontanato.

I soccorsi sono arrivati immediatamente non appena è scattato l’allarme, con la madre del bambino che ha disperatamente cercato di estrarlo da quella vasca. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri, che hanno estratto il bambino e lo hanno affidato ai sanitari. Poi la corsa in ospedale, in elicottero, il ricovero in terapia intensiva e la speranza che potesse migliorare. Ma dopo ore di attese il drammatico epilogo.