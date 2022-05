Bimbo di un anno e mezzo cade in vasca di liquami, la mamma si getta dopo di lui per salvarlo: è grave Un bimbo di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica nei pomeriggio di oggi. I fatti si sono verificati a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il piccolo è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il piccolo è ora ricoverato all'ospedale di Cona e le sue condizioni di salute sono gravissime. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per delineare con esattezza la dinamica dei fatti avvenuti nel pomeriggio di oggi.

Sul luogo dell'incidente è subito accorso il personale del 118 che ha disposto il trasferimento del bimbo in ospedale. Il piccolo sarebbe in condizioni critiche costantemente monitorate dal personale medico. Secondo quanto reso noto, il bimbo era in visita dai nonni in un'azienda agricola della zona. Sfuggito per pochi attimi all'attenzione dei genitori, è caduto nella vasca biologica.

La mamma si sarebbe gettata subito dopo per salvarlo. Saranno le forze dell'ordine a indagare nelle prossime ore per accertare cosa sia successo al bimbo. L'incidente si sarebbe verificato in via Donatori di Sangue a Portomaggiore. Nonni e genitori del piccolo sono attualmente sconvolti per quanto accaduto e sono in attesa di ricevere buone notizie sullo stato di salute del bimbo. I medici dell'ospedale di Cona continuano a tenere sotto stretta osservazione i parametri vitali della piccola vittima. Il minore rischierebbe infatti la vita secondo quanto reso noto in queste prime ore dalle forze dell'ordine impegnate nei rilievi del caso.

Nelle prossime ore gli agenti ascolteranno anche le versioni dei fatti fornite dai genitori e dai nonni del bambino. Nel pomeriggio sono stati effettuati alcuni controlli nei pressi del luogo dell'incidente per accertare il rispetto delle norme di sicurezza. Non è ancora chiaro come il piccolo sia caduto nella vasca di liquami. Il tutto sarebbe avvenuto in pochissimi minuti. Quando la mamma è riuscita a farlo riemergere, le sue condizioni erano già gravi.