in foto: Fonte: Politecnico di Milano

È morto Francesco Trabucco, architetto e designer. Si è spento oggi a 76 anni a Milano. Lungo la sua carriera ha vinto diversi premi internazionali come il Compasso d'Oro, il Gute Form e il Bio e alcune delle sue opere si trovano a fare parte delle collezioni di grandi musei internazionali come il Moma di New York. Era professore emerito di disegno industriale al Politecnico di Milano. Ad annunciare la sua scomparsa è stata l'Associazione per il Disegno Industriale (Adi), di cui è stato vicepresidente dal 1992 al 1996.

"Scompare con Francesco Trabucco un grande professionista, un esperto docente, un appassionato sostenitore dell'Adi", ha scritto l'Associazione sui social.Trabucco è nato a Milano nel 1944 e dopo la laurea al Politecnico di Milano ha fondato il suo primo studio di architettura. Come architetto ha realizzato diversi progetti, sia in Italia che all'estero, dove sono ancora conservate numerose sue opere in importanti gallerie internazionali. Ma è come designer che Trabucco ha lasciato un segno indelebile con il suo progetto dell'aspirapolvere Bidone Aspiratutto, prodotto da Alfatec nel 1974.

Sempre l'Adi sul Bidone Aspiratutto, nel suo ricordo del designer, ha parlato di "rivoluzione tipologica che l'oggetto introduceva nel settore degli elettrodomestici: gli aspetti tecnici, in primo piano anche dal punto di vista formale, parlavano un linguaggio nuovo che abbandonava definitivamente forme streamlined ereditate dagli anni Cinquanta, ancora prevalenti, per una visione pragmatica e giocosa dei lavori domestici in linea con l'evoluzione della cultura degli utenti".

Nel 1997 Trabucco ha fondato una sua società, FT&A, pur continuando a dedicarsi intensamente al lavoro di progettazione e, soprattuto, all'attività di formazione al Politecnico di Milano, dove è entrato formalmente nel 1987. Il designer ha anche fatto parte del Comitato scientifico della Triennale di Milano e per due volte ha lavorato come curatore della sezione italiana dell'esposizione.