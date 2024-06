video suggerito

È morta la nonna aggredita dal cane corso del nipote a Lecce: volto e viso dilaniati È morta dopo 5 giorni di agonia Maria Petrucci, la donna di 97 anni che lo scorso 6 giugno era stata aggredita dal cane corso del nipote nella loro casa di Alessano (Lecce).

A cura di Ida Artiaco

È morta dopo 5 giorni di agonia la donna di 97 anni che era stata aggredita in casa ad Alessano, in Salento, dal cane corso del nipote. Maria Petrucci, questo il nome della vittima, era ricoverata in rianimazione all'ospedale di Lecce con profonde ferite al capo e al volto. I medici hanno fatto il possibile per salvarla, è stato anche effettuato un intervento chirurgico, ma ieri, lunedì 10 giugno, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La donna era stata aggredita dal cane lo scorso 6 giugno, mentre si trovava in casa col nipote e la figlia che vivono con lei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Maria sarebbe stata attaccata dall'animale a seguito di una banale caduta in giardino. La furia del cane, che fino a quel momento non aveva mai avuto comportamenti violenti o anomali, sarebbe stata scatenata proprio dalle urla dell'anziana che chiedeva aiuto dopo essersi ritrovata a terra. A quel punto, le si è subito avventato addosso, mordendola più volte al volto, al collo e in varie parti del corpo.

Quando sono arrivati i soccorsi, le condizioni della 97enne erano già critiche. È stata prima trasferita all'ospedale di Tricase, dove è stata sottoposta ad una delicata operazione, e poi da qui è passata a Lecce, dove ieri è deceduta.

Quando i militari sono arrivati hanno trovato il cane intento a mordere la donna mentre il nipote tentava invano di allontanarlo con un bastone. Così, i carabinieri intervenuti sono stati costretti a sparare all'animale, regolarmente microchippato, che, leggermente ferito, attualmente si trova nel canile di Alessano, sotto osservazione per 10-15 giorni dai veterinari dell’Asl per le valutazioni del caso.