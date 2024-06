Donna di 97 anni aggredita dal cane del nipote, è gravissima: per liberarla carabinieri sparano all’animale

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Una anziana donna di 97 anni è stata azzannata dal cane di suo nipote nella mattinata di oggi e ora è ricoverata in gravissimi condizioni in ospedale. È accaduto in una zona periferica di Alessano, nel Capo di Leuca, nella provincia di Lecce.

A quanto ricostruito, l’anziana signora ha riportato ferite profonde al volto e in altre parti del corpo: era priva di sensi quando è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Tricase. Quando il cane corso l’ha aggredita – per motivi ancora non chiariti – c’erano con lei, in casa, il nipote e un’altra persona che sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti subito anche i Carabinieri: le urla dell'anziana hanno attirato l'attenzione dei militari, la cui caserma si trova vicino all'abitazione della famiglia. E quando i militari sono arrivati sul posto e hanno visto l’animale sulla signora, col nipote che tentava invano di allontanarlo con un bastone, hanno dovuto sparare al cane che solo a quel punto ha lasciato la presa. Così i soccorritori del 118 hanno potuto aiutare la donna.

Il cane, gravemente ferito, si è rifugiato in un'altra stanza e poi è stato preso in consegna dal servizio veterinario dell’Asl di Lecce. La novantasettenne invece è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Tricase. Lotta tra la vita e la morte.

Sull'esatta dinamica dei fatti sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno anche attivato le procedure sanitarie di rito sul cane che ha aggredito la donna.