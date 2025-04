Due ragazzini cadono dal tetto di un casolare, uno morto sul colpo: tragedia nel Trapanese

Tragedia in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo. Due ragazzini stavano giocando sul tetto di un casolare abbandonato, quando il tetto ha ceduto: uno dei due giovani è morto sul colpo, l’altro è stato trasportato in ospedale ed è in gravissime condizioni.