Due escursionisti colpiti da scariche di fulmini sulle Tofane: sbalzati in aria e rovesciati a terra Durante una forte grandinata, sono stati folgorati. La disavventura di due escursionisti sulla Tofana di Mezzo a Cortina d’Ampezzo.

A cura di Biagio Chiariello

Erano appena usciti della Ferrata Olivieri alla Punta Anna, sulla Tofana di Mezzo, a Cortina d'Ampezzo, quando sono stati colpiti da tre scariche di fulmini. Protagonisti della disavventura nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, due escursionisti, un 64ennne di Reggio Emilia e un 61enne di Oristano.

Per loro fortuna un turista straniero si è accorto di loro: erano in palese difficoltà, immobili e incapaci di rispondere alle sue domande. Così l'uomo si è messo a correre per trovare il campo più vicino e fare la chiamata di soccorso attorno alle 16, per poi raggiungere il Rifugio Giussani e telefonare nuovamente assieme al gestore.

Si è subito innalzato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore: prima ha fatto campo base al Rifugio Dibona, poi è risalito di quota e ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 25 metri dove la ferrata corre in piano e arriva al bivio in uscita verso la cima tramite la Ferrata Aglio o la discesa dal Sentiero Olivieri.

E finalmente ha scorto i due sfortunati escursionisti. Entrambi riportavano danni da folgorazione, uno più lievi, l'altro di media gravità. Per quest'ultimo si è resa necessaria una barella. Sono stati loro stessi a raccontare che, durante una forte grandinata, mentre ancora erano agganciati al cavo, c’erano state tre scariche in successione che li avevano fatti sbalzare in aria e cadere terra.

Con gli arti contratti, chiaramente sotto shock, impossibilitati anche solo ad estrarre i cellulari. Recuperati e portati in piazzola al Dibona, i due uomini sono stati stabilizzati dall'equipe medica. L'eliambulanza è poi volata all'ospedale di Belluno. Nessuno di loro è in pericolo di vita.