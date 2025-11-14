Due camion si scontrano frontalmente a Ravenna: cabine distrutte. Un morto e un ferito grave

Un autotrasportatore di 60 anni è morto e un collega 43enne lotta per la vita al “Bufalini” di Cesena dopo il violento scontro avvenuto nella tarda mattinata nei pressi di Fosso Ghiaia, frazione di Ravenna. Due camion da cava si sono urtati frontalmente mentre uno stava uscendo e l’altro si accingeva a entrare nell’area estrattiva, lungo via Masullo, una traversa di via Fosso Ghiaia. L’incidente, avvenuto intorno alle 11.15, ha trasformato in pochi istanti una manovra di routine in una tragedia.

La dinamica esatta è ancora al vaglio della polizia locale e dei carabinieri di Milano Marittima, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire con precisione ciò che è accaduto. Non viene esclusa neppure l’ipotesi di un malore improvviso da parte di uno dei conducenti, anche se ogni elemento è ancora in fase di verifica.

L’impatto è stato tanto violento da distruggere le cabine dei due mezzi. Il 60enne, alla guida di un tir privo di carico, è morto sul colpo: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’altro autista è rimasto incastrato tra le lamiere contorte del suo camion e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervia hanno dovuto lavorare a lungo, con il supporto dell’autogrù proveniente dal Comando di Forlì-Cesena, per liberarlo.

Una volta estratto, il 43enne è stato affidato al personale sanitario giunto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: l’elisoccorso di “Ravenna Soccorso” lo ha trasportato in codice di massima gravità al Trauma Center dell’ospedale “Bufalini”, dove è stato ricoverato d’urgenza.

Nel frattempo, l’area dell’incidente è stata messa in sicurezza e la circolazione interrotta per permettere ai soccorritori di operare. I carabinieri e la polizia locale stanno ora completando i rilievi tecnici, essenziali per chiarire le responsabilità e comprendere le cause all’origine della collisione.