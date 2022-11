Due abusi sessuali su due 20enni in poche ore, indagano polizia e carabinieri: “Forse casi collegati” Due giovani di 20 anni hanno denunciato due violenze sessuali avvenute a poche ore una dall’altra a Genova. Sugli abusi indagano polizia e carabinieri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due violenze sessuali nel giro di poche ore a Genova. I due episodi si sono verificati nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, una ragazza di 20 anni ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo in discoteca e di esser stata abusata in una casa nella quale si è risvegliata domenica mattina. La giovane non ha però saputo indicare esattamente dove si trovasse l'abitazione nella quale è avvenuta la violenza.

La 20enne ha infatti riferito di essersi svegliata seminuda e di essere scappata in strada per chiedere aiuto. Prima ha chiamato un familiare e poi i carabinieri che l'hanno accompagnata in ospedale per accertamenti. Il timore è che il presunto abusatore possa averle somministrato la droga dello stupro e per questo la vittima è stata sottoposta anche ad accertamenti tossicologici.

I militari avrebbero già un sospettato e non è escluso che nelle prossime ore possa essere indagato. Il secondo episodio, invece, si sarebbe verificato poche ore dopo in un albergo di via Prè. Un'altra giovane di circa 20 anni ha raccontato di essere andata in hotel con un conoscente che poi l'ha lasciata con un altro uomo che ha abusato di lei. Le indagini sono ancora in corso, ma le forze dell'ordine indagano su due ipotesi: la prima è che la ragazza possa essere stata lasciata nella stanza d'albergo in cambio di una dose di droga; la seconda invece è che la vittima possa essere stata violentata dopo aver consumato stupefacenti.

Le indagini sono ancora in corso e nulla è ancora stato definito. Non è chiaro se le due violenze sessuali siano collegate e se lo stupratore sia lo stesso. Saranno le forze dell'ordine ad accertare la dinamica dei fatti attraverso tutti gli accertamenti del caso. Sui due episodi indagano attualmente carabinieri e polizia.