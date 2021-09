Drammatico incidente stradale nel Salento, morta una donna: tre feriti gravi Drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Salento dove una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite nello schianto tra due auto. La vittima è Loretta Merola, 41 anni, di Scorrano (Lecce): viaggiava a bordo di un’Alfa finita fuori strada. Gravi le altre tre persone ricoverate in codice rosso in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

L’incidente in cui è morta Loretta Merola (foto Vigili del Fuoco)

Sono tre i feriti gravi mentre una donna è morta nel drammatico incidente avvenuto la scorsa notte in Salento, lungo la strada provinciale che collega Castro a Poggiardo. Loretta Merola, 41 anni, di Scorrano (Lecce), il nome della donna che ha perso la vita mentre viaggiava a bordo di una Alfa Gt al lato passeggero. Alla guida c'era un uomo rimasto ferito dopo lo schianto: le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri giunti sul luogo dell'incidente poco dopo lo schianto, l'Alfa si è scontrata con una Ford Focus guidata da un uomo di 30 anni, anch'egli rimasto ferito e trasportato in codice rosso in ospedale. Nella stessa vettura viaggiava anche una terza persona, una seconda donna soccorsa in condizioni critiche e trasportata in ospedale dove si trova tutt'ora ricoverata con ferite giudicate piuttosto gravi.

Si indaga per omicidio stradale

Dopo l'incidente i soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto ma per Loretta Merola, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, non c'era ormai più nulla da fare. Il 30enne alla guida della Ford è giunto in coma presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce mentre è in prognosi riservata la 38enne che gli stava seduta accanto al momento del drammatico sinistro. Ora si dovranno chiarire le cause dell'incidente le cui indagini sono affidati ai carabinieri della stazione di Nociglia, intervenuti assieme ai colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia di Maglie: le due auto sono state poste sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale.