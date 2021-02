Un drammatico incidente stradale è costato la vita a una giovane donna nelle score ore in Puglia. La vittima dello schianto è Rosanna Bernocco, ventenne di Ruvo di Puglia che viaggiava come passeggera a bordo di una utilitaria al cui volante vi era un amico rimasto invece ferito. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, venerdì 5 febbraio, quando la Fiat Punto su cui viaggiava la ventenne insieme con l'amico si è scontrata frontalmente con una Wolkswagen Golf con a bordo una donna, anche lei rimasta ferita a seguito dell'impatto. L'incidente mortale mentre le due auto percorrevano la strada provinciale 56, fra Molfetta e Ruvo di Puglia, nella città metropolitana di Bari

Inutili per la ragazza i successivi soccorsi medici del 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza. La ventenne sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo e non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo e i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso. Intrappolato tra le lamiere contorte del vettura invece il giovane che viaggiava con lei e che è stato liberato solo dall'intervento dei vigili del fuoco prima di essere affidato alle cure dei medici e trasportato in spedale. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sul luogo del tragico schianto anche gli agenti la Polizia Locale di Molfetta che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto ancora tutta da accertare, pare che la vettura con a bordo la vittima abbia sbandato all'altezza di una curva e abbia invaso l'altra corsia dove in quel momento sopraggiungeva l'altra vettura e l'impatto è stato inevitabile