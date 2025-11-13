Dramma sui binari, donna travolta da un treno muore a Ventimiglia: disagi alla circolazione

Una persona è morta travolta da un treno mentre si trovava sui binari in località Balzi Rossi a Ventimiglia, nella provincia di Imperia. Il dramma si è consumato questa mattina, giovedì 13 novembre, ancora da chiarire i motivi per cui la vittima si trovasse sui binari.

I tempestivi soccorsi del 118 purtroppo sono stati inutili: l’impatto è stato violento e la persona travolta dal treno è morta sul colpo. Secondo le prime notizie si tratterebbe di una donna, ma le generalità non sono state ancora diffuse. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.45 di questa mattina, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale sanitario e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia.

Quanto accaduto ha avuto delle conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria: l’ultimo aggiornamento di Rfi fa sapere che i disagi alla circolazione riguardano il versante francese della ferrovia, dove la linea è bloccata in entrambe le direzioni fino a Mentone per gli accertamenti del caso. In Italia invece il traffico è tornato regolare.

Dopo l’intervento del medico legale, il corpo della donna è stato trasferito in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Articolo in aggiornamento