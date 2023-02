Dramma in ospedale, bimbo appena nato muore poco prima delle dimissioni: aperta inchiesta a Ravenna Il piccolo era nato senza particolari problemi la scorsa settimana e tutto sembrava andare nel migliore di modi quando è avvenuta la tragedia. Il neonato improvvisamente ha smesso di respirare e inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo.

A cura di Antonio Palma

Sarà l'autopsia disposta sul corpicino del neonato dalla Procura di Ravenna ad accertare cosa abbia provocato la morte di un bimbo nato da pochissimi giorni all’ospedale Santa Maria delle Croci. La tragedia si è consumata domenica scorsa nel reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio romagnolo davanti agli occhi dei genitori del bimbo che ora hanno sporto denuncia per chiarire cosa abbia portato al decesso improvviso del neonato, trasformando giorni di gioia tanto attesi in una tragedia.

Come racconta il Resto del Carlino, il piccolo era nato senza particolari problemi la scorsa settimana e tutto sembrava andare nel migliore di modi quando è avvenuta la tragedia. Stando al racconto dei genitori, sia la gravidanza che il parto avevano avuto un decorso regolare e la donna, madre giovane e in buona salute, aveva messo al monto il piccolo con parto naturale.

Il neonato era stato visitato come normalmente accade ed era apparso in buone condizioni fisiche, inoltre si alimentava regolarmente dal seno della mamma. Insomma nulla che potesse far trasparire l'imminente tragedia tanto che i medici avevano preannunciato alla mamma e al papà le prossime dimissioni per entrambi. Dopo 48 ore sarebbero potuti tornare a casa per festeggiare con i parenti il nuovo arrivo in famiglia ma domenica mattina la terribile sequenza alla presenza anche del padre.

Leggi anche Strage di via Emilia con 4 morti, chiesta perizia psichiatrica per il conducente Orjol Lame

Sarebbe stato proprio l'uomo ad accorgersi che il figlio appena nato aveva improvvisamente smesso di respirare. Sono stati subito avvertiti medici e infermieri del reparto che son accorsi subito in stanza. Immediati e numerosi i tentativi di rianimazione del bimbo, proseguiti per più di mezz'ora ma purtroppo per il neonato non c’è stato niente da fare.

Sarà ora una inchiesta della magistratura a stabilire i fatti. La Procura ha disposto l'esame post mortem e dato incarico ai carabinieri di acquisire le cartelle cliniche del bimbo e della mamma.