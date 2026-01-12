Dramma in casa a Verona, 39enne incinta non risponde: pompieri la trovano morta, disposta l’autopsia

Dramma a Verona dove una donna di 39 anni incinta è stata trovata morta in casa sua, in un appartamento del quartiere di Borgo Nuovo, dopo un intervento dei vigili del fuoco. La tragedia scoperta nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio, quando i pompieri hanno forzato l'ingresso dell’abitazione rinvenendo la 39enne esanime a terra. Per la donna purtroppo inutile l’intervento dei soccorritori che hanno potuto solo accertarne il decesso.

Secondo quanto ricostruito finora, a lanciare l’allarme è stato il fidanzato che da diverse ore non riusciva a contattarla in alcun modo. L’uomo, che era fuori città, avrebbe provato a telefonarle a più riprese senza esito prima di rivolgersi ai numeri di emergenza dei vigili del fuoco per chiedere un intervento sul posto. Una squadra di pompieri quindi ha forzato l‘ingresso dell’appartamento imbattendosi nella scena che nessuno avrebbe voluto vedere.

Sul luogo sono intervenuti quindi anche gli operatori del 118 e gli agenti delle Volanti della Questura di Verona che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti. Nell’appartamento anche la Polizia scientifica per i rilievi del caso e il medico legale per un primo esame sterno del corpo. Sulla donna non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, un elemento che, insieme al fatto che la porta di casa era chiusa dall’interno e non vi erano segni di effrazione, fa ipotizzare un decesso per cause naturali.

Si sospetta un malore improvviso mentre era in casa da sola che avrebbe portato al decesso che sarebbe avvenuto tra la mattina di sabato, quando vi è stato l’ultimo contatto con il fidanzato, e il primo pomeriggio di domenica. Vista la dinamica dei fatti, l’età e le condizioni di gravidanza della vittima, sul corpo il pm di turno ha disposto l‘autopsia per accertare l’esatta causa di morte della 39enne.