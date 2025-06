video suggerito

Dramma al centro commerciale, investiti sulle strisce: Gessica muore a 14 anni, ferito l’amico 16enne L’incidente stradale mortale sabato pomeriggio nei pressi di un centro commerciale a Tolentino, in provincia di Macerata. I due adolescenti erano arrivati in motorino e stavano attraversando le strisce quando sono stati investiti da un furgone. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello che doveva essere un sabato pomeriggio di tranquillità passato al centro commerciale si è trasformato in tragedia per due adolescenti marchigiani di 14 e 16 anni a Tolentino, in provincia di Macerata. Mentre attraversavano le strisce pedonali, un furgone li ha investiti in pieno sbalzandoli sull’asfalto. Per la più giovane non c’è stato nulla da fare ed è morta poco dopo, Gessica avrebbe compito 15 anni questa estate. Ferito gravemente e ricoverato invece l’amico.

Il dramma poco prima delle 18 di sabato in località Pace, nei pressi di un cinema Multisala. I due ragazzi erano giunti sul posto in motorino poco prima e stavano attraversando per raggiungere la zona del centro commerciale Oasi quando sono stati investiti. Per motivi ancora tutti da chiarire, un furgoncino dell’azienda municipalizzata di Macerata li ha travolti in pieno.

Entrambi i giovani sono stati sbalzati violentemente sulla strada e per la ragazza purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento immediato da parte del 118, per lei inutile ogni soccorso: è morta praticamente sul colpo. Soccorso in vita invece l’amico 16enne che è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale regionale Torrette di Ancona con l’elisoccorso: le sue condizioni sarebbero gravi a causa di numerosi traumi.

Soccorso infine anche il 40enne al volante del mezzo che è rimasto sotto shock dopo l’impatto ed è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di San Severino Marche. Sul luogo della tragedia anche la polizia locale che si è occupata dei rilievi per accertare la dinamica dei fatti.

L’incidente stradale mortale ha sconvolto la comunità locale. “È una tragedia che ci tocca tutti da vicino e che ci lascia un enorme vuoto e un grande dolore. Sarà nostro compito mantenere sempre vivo il ricordo di Gessica" ha dichiarato il sindaco di Tolentino.