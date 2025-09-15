Dramma a Verona, 16enne scappa da scuola e muore annegato in piscina: indagini in corso

Un ragazzo di 16 anni è morto annegato nella piscina di una proprietà privata a Verona, nella zona dello stadio Bentegodi. Pare che si sia allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico e si sarebbe poi introdotto nella proprietà.

immagine di repertorio

Tragedia a Verona, dove un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi, nel quartiere di Borgo Milano. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il giovane, di nazionalità cingalese, affetto da una grave forma di autismo e in cura al Policlinico di Borgo Roma, per alcune patologie che lo limitavano, si sarebbe allontanato da un centro professionale, il "Don Calabria", dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto nella proprietà, annegando nella piscina esterna.

Quando è stato scoperto il corpo, per lui non c'era più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.

In aggiornamento.