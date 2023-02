Dramma a Oristano: madre accoltella e uccide la figlia di 14 anni, poi si butta dalla finestra È accaduto nella frazione di Silì. A fare la drammatica scoperta è stato il padre della vittima, un agente della polizia locale di Oristano, separato dalla moglie.

A cura di Biagio Chiariello

La strada dove è avvenuto il dramma

Una donna di Silì (Oristano) ha ucciso la figlia di 14 anni e ha poi tentato il suicidio. Ora si trova all'Ospedale San Martino, dove è stata trasportata in codice rosso. La ragazzina, Chiara Carta, è stata uccisa a coltellate.

La donna, Monica Vinci, 52 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l’elicottero del servizio 118: si sarebbe buttata battendo la testa, le sue condizioni di salute sono molto gravi. Pare abbia riportato numerosi traumi facciali.

Si ignorano al momento i motivi del gesto. Le indagini sono seguite dalla Squadra mobile della questura di Oristano.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato il padre della vittima, un agente della polizia locale di Oristano, separato dalla moglie, a scoprire la tragedia questo pomeriggio nell’abitazione di via Martiri del Risorgimento. Avrebbe trovato la figlia nel bagno di casa, in una pozza di sangue, con gli evidenti segni delle coltellate inferte.

L'uomo ha subito avvisato i soccorsi per la moglie, che si trova ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

IN AGGIORNAMENTO