Dramma a Crotone, turista 47enne muore in spiaggia dopo essere stato punto da una vespa L’uomo, un ingegnere ucraino che stava trascorrendo le ferie a Crotone, si trovava sulla spiaggia nella zona sud della costa cittadina quando è stato attaccato. Inutili i tentativi di salvataggio, sarebbe andato in arresto cardiaco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo di 47 anni, un ingegnere di nazionalità ucraina, é deceduto oggi, sabato 27 luglio, sulla spiaggia che costeggia viale Magna Grecia a Crotone, a causa di alcune punture di vespa.

L’uomo, stava trascorrendo le ferie nel comune calabrese da alcuni suoi familiari quando è avvenuta la tragedia. Si trovava sulla spiaggia nella zona sud della costa cittadina quando è stato assalito dagli insetti fuoriusciti da un nido/vespaio, ubicato nella vegetazione.

Nonostante i tempestivi soccorsi, il 47enne è morto: sarebbe andato a quanto sembra in arresto cardiaco a causa dello shock anafilattico provocato dalle puntura. Stando a quanto scrivono i giornali locali, l'uomo pare sapesse di essere allergico alle punture di insetto, e ha tentato di sfuggire allo sciame lanciandosi in acqua.

Sul posto è anche intervenuto il personale del 118, della Questura e dei Vigili del Fuoco per sanificare l’area, sospettando la possibile presenza di un alveare, oltre all'autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale. Era stato anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso che tuttavia si è reso inutile tanto che il velivolo è dovuto tornare indietro.

La zona della spiaggia interessata è stato delimitata per garantire la sicurezza dei presenti e permettere le operazioni necessarie. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per le indagini del caso.

Una sciagura analoga era avvenuta lo scorso ottobre a Bologna. In quell'occasione un uomo di 64 anni avrebbe calpestato un alveare ed è stato aggredito dalle vespe: è morto dopo essere andato in choc anafilattico per una reazione allergica a seguito delle punture.