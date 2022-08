Dorita, 32 anni e un cancro incurabile. L’appello della compagna: “Aiutatemi a renderla felice” Dorita Delle Donne “è stata colpita da uno dei tumori più aggressivi, tumore al seno triplo negativo con metastasi ai linfonodi, fegato, pancreas e ossa”, racconta a Fanpage.it la compagna che con lei vive a Londra: “La nostra vita è in standby ma non vogliamo rinunciare a credere in un futuro insieme”.

A cura di Susanna Picone

"La nostra vita è in standby ma non vogliamo rinunciare a credere in un futuro insieme. Non oggi, non a 32 anni": a parlare è Ester Sanna Ferraiolo, una ragazza di 33 anni che dall’Italia si è trasferita sei anni fa a Londra e nella capitale inglese ha trovato l’amore. Ester si è innamorata di un’altra giovane italiana, Dorita Delle Donne, e quasi subito le due ragazze sono andate a convivere. Vivevano una vita felice, fino a quando non è arrivata una terribile diagnosi per Dorita che ha cambiato tutto.

La scorsa estate Dorita ed Ester erano in Sardegna, dove vive la famiglia di quest’ultima, ed erano serene. La giovane aveva fatto un controllo e dall’ecografia non era risultato nulla di allarmante. Semplici cisti benigne, le avevano detto. Ma non era così e mentre loro se ne stavano tranquille in vacanza il tumore continuava a crescere. Dal momento in cui i medici lo hanno scoperto la vita di Dorita è diventata un susseguirsi di viaggi in ospedali, controlli, analisi, colloqui con oncologi, endocrinologi e altri specialisti.

Dorita Delle Donne (Facebook)

"Dorita è stata colpita da uno dei tumori più aggressivi, tumore al seno triplo negativo con metastasi ai linfonodi, fegato, pancreas e ossa", racconta a Fanpage.it la compagna, che sta cercando di far conoscere la loro storia anche tramite i loro profili su Facebook e Instagram: "Ad oggi non è stata trovata una cura ufficiale per la sua tipologia di tumore e siamo alla ricerca della miglior terapia sperimentale in tutto il mondo".

La 32enne – "una ragazza energica, positiva ed estroversa, il ritratto della salute" la descrive Ester – ha già affrontato diversi cicli di cure: "Ha però smesso di rispondere ed è ora dovuta passare alla terapia palliativa di accompagnamento. Le terapie tradizionali disponibili nelle strutture sanitarie consistono nella sola chemioterapia palliativa che rallenta la morte del paziente che può avere un aspettativa di vita massima di 9-12 mesi. Dorita è piena di forze e di vita e vorrei potesse vivere più a lungo di 1-2 anni e sarebbe bellissimo poter trovare una cura a questo male. Lei se ne infischia di diagnosi catastrofiche, basse percentuali di sopravvivenza e pronostici vari", ci racconta anche Ester.

Ester e Dorita nell’estate del 2021 in Sardegna

Non mancano, purtroppo, anche i problemi economici (Dorita era Restaurant Manager, con la malattia ha iniziato a lavorare da casa ma questo ha comportato una diminuzione della retribuzione) e anche per questo è stata aperta una raccolta fondi – rilanciata anche da alcuni giornali inglesi – per aiutarle ad affrontare la malattia a Londra e anche per aiutare Dorita a realizzare i suoi desideri.

Con le prime cure Dorita aveva raggiunto un 50% di diminuzione delle masse tumorali, ma il tumore al seno triplo negativo metastatico è il più difficile da trattare e dopo una buona risposta iniziale smette di rispondere al trattamento. "Vi è stato difatti di recente un aumento del 48% – racconta la compagna – per questo, l’unica via per tenere Dorita in vita è cambiare prontamente terapie ogni volta che il tumore smette di rispondere".

Ester e Dorita in una foto pubblicata sui loro profili social

Dorita ha stilato anche la sua "bucket list" – la "lista di esperienze da fare prima di morire" – e la sua compagna racconta di voler fare il possibile per vedere realizzati i suoi desideri e vederla felice. Le due giovani italiane vogliono sposarsi; Dorita spera di poter scoprire nuovi posti e viaggiare a Parigi, in Giappone, in Indonesia, solo per dire alcune delle destinazioni che sogna di raggiungere; spera di andare ai concerti dei suoi artisti preferiti; ai ristoranti di Londra dove ha sempre desiderato andare e, tra i suoi desideri, c’è anche quello di una casa più spaziosa per poter avere vicino la famiglia in questa situazione: "Sentire l’affetto dall’Italia per noi che siamo qui sole è molto importante".