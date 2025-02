video suggerito

Dopo il maltempo in arrivo freddo e tempo stabile: le previsioni meteo della prossima settimana Sul fronte meteo la prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e temperature nella media del periodo.

A cura di Redazione Meteo

Dopo l'ondata di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, la prossima settimana si aprirà all'insegna di una fase meteorologica più stabile grazie al rialzo della pressione. Le precipitazioni si faranno più sporadiche e brevi, mentre le temperature rimarranno in linea con le medie stagionali, mantenendo un clima tipicamente invernale, soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico.

Lunedì 17 febbraio: addio (anzi, arrivederci) al maltempo

Lunedì segnerà l’allontanamento definitivo del vortice che ha portato instabilità nel weekend. Le correnti nord-occidentali in quota non saranno completamente asciutte, ma il maltempo sarà ormai un ricordo. In Sardegna è previsto un piccolo impulso instabile, con possibili brevi piogge o rovesci in esaurimento entro sera. In Sicilia e nella penisola, invece, si avrà una nuvolosità variabile con scarse probabilità di precipitazioni e schiarite pomeridiane al Centro. Al Nord, il sole prevarrà fin dal mattino, regalando una giornata più tranquilla.

Le temperature mostreranno un lieve rialzo, con gelate meno intense e diffuse sulle pianure settentrionali. Le massime, tuttavia, rimarranno stabili o in leggero calo. I venti saranno prevalentemente settentrionali, con intensità moderate sull’Adriatico, sul Ligure e in Sardegna.

Da martedì alta pressione in rinforzo, meteo in miglioramento

Nei giorni seguenti, l’alta pressione tenderà a consolidarsi, posizionando l’Italia al margine orientale dell’anticiclone. Questo scenario manterrà il Paese lambito da una massa d’aria fredda proveniente dai Balcani, con venti settentrionali leggermente freddi che interesseranno principalmente i settori adriatico e ionico.

Nonostante ciò, le temperature rimarranno nella norma o leggermente sopra le medie, specialmente nelle zone occidentali e alpine. Le giornate saranno prevalentemente stabili, anche se non completamente soleggiate, con occasionali addensamenti nuvolosi e velature alte.

Verso il weekend: possibile arrivo di correnti umide

Verso la fine della settimana, l’asse dell’alta pressione potrebbe spostarsi verso est, portando un iniziale miglioramento delle condizioni meteorologiche anche sull’Adriatico. Tuttavia, successivamente, l’Italia potrebbe essere interessata da correnti umide sud-occidentali, con nuvole più consistenti previste tra sabato e domenica sul Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Questa evoluzione necessita ancora di conferme, ma potrebbe segnare un nuovo cambiamento nel quadro meteorologico.