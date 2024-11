video suggerito

Dopo il freddo, torna l'anticiclone sull'Italia: rialzo delle temperature e qualche pioggia. Le previsioni Dopo l'intensa fase fredda che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, l'alta pressione è tornata sul nostro Paese favorendo un miglioramento del meteo e un rialzo delle temperature. Tra la giornata di domenica 24 novembre e quella di lunedì 25 assisteremo a un aumento della nuvolosità sul Nord e sul versante tirrenico, dove sono attese deboli piogge o pioviggini.

A cura di Eleonora Panseri

Dopo l'intensa fase fredda che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, portando la prima neve anche a basse quote, l'alta pressione è tornata sul nostro Paese favorendo un miglioramento delle condizioni meteo, riportando un po' di stabilità e un rialzo delle temperature.

Tra la giornata di oggi, domenica 24 novembre, e lunedì 25 assisteremo a un aumento della nuvolosità su parte delle regioni del Nord e su quelle del versante tirrenico. Non sono tuttavia attese precipitazioni di rilievo, ma solo deboli piogge o pioviggini.

Martedì 26, invece, la settima perturbazione del mese di novembre raggiungerà il Nord Italia portando ancora deboli precipitazioni. Tra mercoledì e giovedì questa tenderà a spostarsi lentamente verso il Centro-Sud.

Meteo domenica 24 novembre: nuvole al Nord, deboli piogge in Liguria

Nella giornata di oggi, domenica 24 novembre, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su Alpi, Piemonte, regioni del Centro-Sud e Isole, fatta eccezione per qualche nube sull’alta Toscana. Nuvoloso a coperto nel resto del Nord, con qualche debole pioggia in Liguria.

Le temperature minime saranno in rialzo al Nord e al Centro, ma con ancora locali deboli gelate; in ulteriore lieve calo al Sud e Isole. Anche per le massime è atteso un lieve aumento, tranne che nelle aree più nuvolose del Nord.

Le previsioni meteo di lunedì 25 novembre: locali piogge in Liguria e Lazio

La giornata di domani, lunedì 25 novembre, sarà nel complesso soleggiata su Alpi, Emilia Romagna centro-orientale, basso Veneto, regioni adriatiche del Centro-Sud, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Previste invece nubi sparse nelle altre regioni, anche compatte e dense. Non sono previste precipitazioni, a parte qualche locale pioggia sulla Liguria e sul Lazio.

Le temperature rimarranno su valori stazionari o saranno in lieve aumento sia nelle minime che nelle massime. I valori saranno per lo più in linea con quelli della media stagionale.