Quanto durerà l'ondata di freddo con neve e vento in arrivo sull'Italia: le previsioni meteo di Giuliacci Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it "da oggi, giovedì 21 novembre, a sabato 23 ci sarà una ondata di freddo, con pioggia al Sud e gelate, neve e temperature sotto i 5 gradi al Nord ma da domenica cambia tutto".

A cura di Ida Artiaco

"È in arrivo una nuova ondata di freddo su tutta l'Italia con pioggia, neve anche a bassa quota, raffiche di vento e gelate che da oggi, giovedì 21 novembre, durerà per tutto il weekend, ma da domenica 24 cambia tutto grazie all'arrivo dell'alta pressione che farà aumentare le temperature".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni, quando le temperature si abbasseranno ulteriormente e arriveranno pioggia e neve su gran parte della Penisola, anche se già alla fine del weekend il meteo tenderà a migliorare.

Quando si abbasseranno le temperature e nevicherà in Italia

Secondo Giuliacci già da oggi giovedì 21 novembre sentiremo più freddo "non solo perché le temperature si abbasseranno ma anche perché arriveranno venti freddi. Al Nord, in particolare, le massime scenderanno sotto i 10 gradi, al Centro saremo vicini ai 10 gradi. E questo sarà vero fino a sabato 23 novembre. Poi, tra domenica 24 novembre e sabato 30 arriverà l'alta pressione e le temperature risaliranno un po'. Al mattino, tuttavia, farà freddo al Nord con temperature sotto i 5 gradi, ed avremo nebbia sempre al Nord e debole pioggia localizzata al Sud".

L'esperto ha poi aggiunto che tra domenica 1 dicembre e martedì 3 "ritorneranno le correnti perturbate atlantiche e le temperature tenderanno a riscendere, con pioggia e nevicate sulle Alpi".

Quando finirà l'ondata di freddo: le previsioni meteo

Per quanto riguarda più nello specifico il prossimo weekend, Giuliacci ha spiegato già oggi, giovedì 21 novembre, "pioverà al Centro Nord, sulle Regioni tirreniche e le isole maggiori, con rovesci violenti su rilievi tosco-emiliani, con nevicate fino a fondovalle e qualche fiocco di neve nel pomeriggio anche su Piemonte, ovest Lombardia e su pianura veneta più alta. Farà freddo per l'arrivo di venti freddi dai Balcani sull'Adriatico mente sul versante tirrenico arriveranno venti freddi di maestrale. Venerdì ci saranno piogge al Sud e sulle isole maggiori, anche forti su Campania e Umbria e deboli nevicate sulle Alpi di confine, anche se si vedrà qualche fiocco pure sull'Abruzzo. Attenzione alle gelate di notte e al mattino in particolare su Piemonte e Lombardia".

Infine, ha concluso Giuliacci, "sabato 23 novembre cesseranno le piogge, con gelate al Nord tranne che sull'Emilia Romagna. Domenica deboli piogge sulla Liguria, ma il tempo sarà bello sul resto d'Italia mentre le temperature cominceranno a risalire".