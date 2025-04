video suggerito

Meteo, cambia tutto: in arrivo freddo e maltempo. Le previsioni per domenica 6 aprile Dopo giorni di sole e temperature miti, da oggi 6 aprile l'Italia sarà investita da un rapido fronte freddo con piogge al Centro-Sud e un netto calo termico. Lunedì le temperature scenderanno bruscamente, specie al Nord e lungo l'Adriatico, riportando un clima quasi invernale.

A cura di Redazione Meteo

L’alta pressione che in queste ore sta dominando la scena meteorologica italiana sta garantendo condizioni di generale stabilità e cielo sereno su gran parte dell'Italia. Il sole splende soprattutto al Nord, dove le temperature hanno raggiunto valori tipici della tarda primavera, con punte massime comprese tra i 23 e i 24 gradi. Anche nelle regioni centrali e meridionali il clima si mantiene gradevole, con cieli per lo più sgombri da nubi e valori termici decisamente miti per il periodo.

Tuttavia, questa parentesi di bel tempo è destinata a interrompersi molto presto.

Già nel corso della giornata di oggi, domenica 6 aprile, infatti, l’anticiclone comincerà a perdere forza sotto la spinta di un rapido fronte freddo – identificato come la perturbazione numero 1 di aprile – in discesa dal Nord Europa verso i Balcani e il Mediterraneo centro-orientale. Il peggioramento si farà sentire in modo più marcato sulle regioni del Centro-Sud, dove sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, in particolare tra il versante adriatico, le zone interne e il Sud peninsulare.

Con l’arrivo della perturbazione si assisterà anche a un deciso rinforzo dei venti settentrionali, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo. Le raffiche, localmente intense, spazzeranno in particolare l’Adriatico e le regioni meridionali, portando con sé aria decisamente più fredda. Di conseguenza, le temperature subiranno un brusco calo: entro la giornata di lunedì i valori termici si abbasseranno anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni precedenti, soprattutto al Nord e lungo le coste adriatiche.

L’inizio della prossima settimana sarà quindi caratterizzato da un clima decisamente più rigido, con temperature ben al di sotto della media stagionale in diverse aree del Paese. Nonostante il ritorno di un’atmosfera quasi invernale, il tempo andrà gradualmente migliorando, con il maltempo che tenderà ad abbandonare gran parte del territorio. Solo su alcune aree, come la Calabria e le due Isole maggiori, potrà persistere una certa instabilità residua, con possibilità di precipitazioni sparse.

La fase più acuta del maltempo, tuttavia, dovrebbe esaurirsi nel giro di 24 ore, lasciando spazio a un ritorno del sole, anche se accompagnato da temperature più fredde del normale per la prima parte della settimana.