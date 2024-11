video suggerito

Nevica in Lombardia anche a bassa quota: le immagini dei primi fiocchi Non solo in alta quota come a Livigno, in Valtellina. La neve sta cadendo anche in bassa quota, soprattutto nelle province di Como, Lecco e Bergamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

É arrivata la neve in Lombardia, la prima della stagione anche a bassa quota. Non solo sulle Alpi e Prealpi infatti, i primi fiocchi sono scesi anche nelle province di Como e Bergamo: in zone più collinari la neve sta attaccando sul terreno facendo diventare il paesaggio già tutto bianco. Via via che si va a bassa quota la neve si trasforma in pioggia. Tutto però era atteso.

Foto dalla pagina Facebook di "Livigno is Magic"

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, a Fanpage.it aveva anticipato l'arrivo della neve. Precisando anche che in serata "qualche fiocco misto a pioggia si potrebbe vedere anche nel Milanese, ma in modo sporadico e ovviamente senza che resti al suolo". Al momento non sono previsti particolari disagi in Lombardia a causa della neve.

Foto dalla pagina Instagram "Orgoglio Comasco"

Le precipitazioni dureranno fino a domani mattina al massimo: venerdì 22 novembre infatti tornerà il sole accompagnato sempre da forti raffiche di vento di Föhn. "Il bel tempo continuerà anche fino a sabato, ma non dovrebbe essere più ventoso. Domenica invece potrebbero di nuovo tornare le nuvole ma senza piogge", conclude Galbiati.