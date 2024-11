Il video della prima nevicata a Milano e in Lombardia: accumuli fino a 25 centimetri e strade imbiancate Milano e la parte più settentrionale della Lombardia hanno visto la prima nevicata della stagione nel pomeriggio del 21 novembre. Gli accumuli più importante sono stati registrati nel Comasco, dove sono arrivati fino a 25 centimetri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È arrivata la neve in Lombardia. A partire dal pomeriggio di ieri, giovedì 21 novembre, sull'area più settentrionale della regione sono caduti i primi fiocchi della stagione. Gli accumuli più importanti, fino a 25 centimetri, si sono formati nel Comasco e, in forma minore, nel Varesotto. A Milano e Bergamo, invece, la neve si è mischiata alla pioggia e non è riuscita a formare più di un velo bianco durato pochi minuti. Le precipitazioni dovrebbero interrompersi per oggi e domani, sabato 23 novembre, per poi riprendere domenica.

Le nevicate più intense a Como e Varese

La nevicata più intensa è quella che si è abbattuta sul Comasco, in particolare su Valle Intelvi e Valmorea. I primi fiocchi sono iniziati a cadere intorno alle 15, generando oltre i 600 metri di quota accumuli fino a 25 centimetri. A partire dalla serata, però, la neve si è mischiata alla pioggia sciogliendone la gran parte.

Per quanto riguarda il Varesotto, alle 18 si registravano 5 centimetri di neve accumulata a 450 metri di quota. Man mano che l'altitudine calava, i fiocchi si sono mischiati alla pioggia. A Varese si è comunque formato un manto bianco che è riuscito a ricoprire strade, auto e tetti.

I primi fiocchi caduti su Milano e Bergamo

Intorno alle 20 di ieri qualche fiocco è caduto anche su Milano. Si è trattato perlopiù di nevischio, una debole nevicata mista ad acqua, che non è riuscita a posarsi sulla città.

Uno scenario che si è ripetuto anche a Bergamo, in particolare sulla Città Alta dove a partire dalle 21 qualche fiocco è caduto senza attaccare. Più intense, invece, le precipitazioni a oltre 400 metri di quota. Sulle Orobie, in particolare, gli impianti sciistici hanno ricominciato a sparare dai cannoni la neve artificiale, dato che, anche se debole, la prima nevicata ha portato con sé un significativo calo delle temperature.