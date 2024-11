video suggerito

Previsioni meteo a Milano, si dirada la nebbia e si abbassano le temperature

A cura di Ilaria Quattrone

Negli ultimi sette giorni a Milano si è registrata nebbia sia al mattino che alla sera. Da domani, lunedì 11 novembre, si assisterà a un cambiamento: il fenomeno si diraderà e inoltre si avrà un calo di temperature. Stando all'ultimo bollettino di Arpa Lombardia (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), un'area di bassa pressione colma di aria fredda raggiungerà le Alpi. Questa porterà a deboli precipitazioni diffuse e qualche nevicata oltre i 1.300 metri.

Si avrà un calo di temperature: "L'evoluzione per i giorni successivi appare molto incerta: a oggi è prevista una fase di tempo più fredda rispetto al clima tipico di novembre e con possibili nuove precipitazioni", si legge nel bollettino di Arpa. Domani si avrà cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, sulla pianura si avranno annuvolamenti per nubi base che poi andranno a dissolversi in mattinata.

Nel pomeriggio e in serata, il cielo sarà nuvoloso. Potrebbe piovere sull'Alta Valtellina e nevicare oltre i duemila metri. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo e si aggireranno attorno ai quattro gradi centigradi. Le massime invece saranno in calo e si aggireranno attorno ai 14 gradi centigradi.

Nella giornata di martedì 12 novembre invece il cielo sarà molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio avremo invece delle schiarite. Potrebbe piovere sulle Alpi e sulle Prealpi e potrebbe nevicare oltre i 1.300 metri. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime caleranno. In particolare modo sulle Alpi.