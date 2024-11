video suggerito

Nevischio a Milano, i fiocchi bianchi misti alla pioggia in tutta la città Dalle ore 20 di oggi giovedì 21 novembre i primi fiocchi di neve cadono sulle strade di Milano. Un leggero nevischio dovuto alle temperature particolarmente rigide del periodo (1 grado registrato in centro città) che ha interessato in particolare l'area a Nord e l'hinterland.

Un nevischio leggero, fiocchi bianchi misti ad acqua. È la prima debolissima neve che dalle ore 20 di oggi giovedì 21 novembre cade sulle strade di Milano, pioggia ghiacciata dalle temperature particolarmente rigide del periodo (1 grado registrato in centro città) che ha interessato in particolare l'area a Nord e l'hinterland intorno alla città.

Un fenomeno che di sicuro non riguarda solo il capoluogo lombardo. I fiocchi, ampiamente previsti dagli esperti meteorologi, nel tardo pomeriggio hanno infatti già imbiancato soprattutto le province di Varese, Como, Bergamo e Sondrio.

Un assaggio di pieno inverno che, però, durerà molto poco. Dalla giornata di domani venerdì 22 novembre sono previsti miglioramenti con ampie schiariture già nella notte e sole dalle prime ore della mattina, con cielo limpido per l'avvento dei venti di Fohen e massime di 10 gradi nel pomeriggio per domani, in rialzo addirittura a 12/13 gradi sabato 23 novembre. Le minime, invece, restano intorno ai 2 gradi.