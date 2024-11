video suggerito

Fino a quando durerà il freddo e quando si vedrà la prima neve a Milano A Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, ha spiegato il meteo dei prossimi giorni: domani sera potrebbero cadere fiocchi di neve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I prossimi giorni saranno un alternarsi di sole, nuvole, freddo, vento e neve. Insomma in Lombardia non mancherà nulla. Soprattutto il freddo che già in questa settimana sta mettendo a dura prova i milanesi. Stamattina le temperature si aggirano attorno agli 8 gradi ma nella giornata di domani 21 novembre la situazione potrebbe peggiorare. A Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, ha spiegato nel dettaglio il meteo dei prossimi giorni.

Già nel pomeriggio di oggi mercoledì 20 novembre uscirà il sole su Milano e su gran parte della Lombardia. Questo vuol dire che aumenteranno le temperature ma arriverà anche il forte vento: "Si alterneranno momenti di maltempo e di sole con forte vento", precisa Galbiati. Il vento dal Nord rasserena e porta anche un innalzamento delle temperature rispetto alla giornata di ieri martedì 19 novembre: "Il forte vento di oggi e di venerdì abbasseranno fortunatamente l'inquinamento in città, che era arrivato a soglie alte per diversi giorni".

Il cielo sereno continuerà fino a domani mattina quando le temperature caleranno ancora di qualche grado, le minime saranno di circa 8 gradi. Il 21 novembre ritorneranno le nuvole su Prealpi e Alpi dove potrà cadere pure la neve: "Domani sera qualche fiocco misto a pioggia si potrebbe vedere nel Milanese, ma in modo sporadico e ovviamente senza che resti al suolo", precisa Galbiati. Molte più probabili le precipitazioni in montagna verso sera.

Venerdì 22 novembre tornerà il sole accompagnato sempre da forti raffiche di vento di Föhn. Il meteorologo mette in guardia su possibili danni causati dal vento. "Il bel tempo continuerà anche fino a sabato, ma non dovrebbe essere più ventoso. Domenica invece potrebbero di nuovo tornare le nuvole ma senza piogge", conclude Galbiati.