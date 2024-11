Che tempo farà a Milano e in Lombardia nel weekend: ci sarà ancora nebbia

video suggerito

Secondo le previsioni de Il Meteo.it, il weekend compreso tra l'8 e il 10 novembre potrebbe essere l'ultimo caratterizzato dal caldo anomalo registrato a Milano ma più in generale in tutta la Lombardia nelle ultime settimane. Già nel corso della giornata di domenica, le temperature potrebbero abbassarsi a causa di un'ondata di freddo artico che stabilizzerà i valori su quelli tipici del periodo autunnale.

Il meteo in Lombardia e a Milano tra venerdì 8 e domenica 10 novembre

Secondo le previsioni de Il Meteo.it, nella giornata di venerdì 8 novembre a Milano persisterà la presenza dell'anticiclone. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo con assenza di precipitazioni piovose. Nelle prime ore del giorno e in tarda serata, potrebbero essere rilevati fenomeni di nebbia. La temperatura minima sarà sui 7 gradi mentre la massima sugli 11.

La situazione dovrebbe essere abbastanza analoga nella giornata di sabato 9 novembre, con le temperature che registreranno un lieve aumento su tutta la Regione, compresa Milano. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere spesso coperto per nubi basse sulle zone pianeggianti. A Milano – ma più in generale su tutta la Regione – la temperatura minima sarà di 9 gradi mentre la massima dovrebbe assestarsi sui 14. A Sondrio la massima potrebbe sfiorare i 20 gradi.

L'anticiclone dominerà lo scenario meteorologico anche domenica 10 novembre. La giornata sarà all'insegna del tempo stabile. A Milano, ma più in generale in pianura, la nebbia potrebbe essere protagonista. Le temperature nel capoluogo meneghino, ma più in generale in tutta la Regione registreranno una minima di 6/7 gradi e una massima di 11/12.

L'arrivo delle correnti fredde dal Nord Europa previsto per la prossima settimana

Infine, in Lombardia, un cambiamento potrebbe sopraggiungere nel corso della prossima settimana per la discesa di correnti fredde dal Nord Europa, che potrebbero portare anche a delle precipitazioni moderate e al calo delle temperature.