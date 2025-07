Nevica a luglio a Livigno e al Passo dello Stelvio: temperature sotto lo zero e accumuli fino a 10 centimetri Livigno (Sondrio) e il Passo dello Stelvio (Bolzano) questa mattina, martedì 8 luglio, si sono svegliate sotto la neve. Le temperature sono scese anche sotto lo zero e nelle prossime ore potrebbero verificarsi altre precipitazioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

Foto e video da Enzo Bevilacqua – Livigno is magic

Mentre gran parte della Lombardia è impegnata a contare i danni causati dai temporali e dalle raffiche di vento che si sono abbattuti a più riprese sulla regione a partire da sabato fino a ieri sera, lunedì 7 luglio, l'Alta Valtellina è tornata a poggiare i piedi nella neve. Infatti Livigno, il comune in provincia di Sondrio celebre per i suoi impianti sciistici, nella notte è stata imbiancata come se fossimo già alle porte dell'inverno. Al più alto Passo dello Stelvio (Bolzano), invece, in alcune zone la neve fresca ha raggiunto un accumulo di quasi 10 centimetri.

Come mostrato da alcuni residenti di Livigno e dai turisti ancora increduli con foto pubblicate sui social, nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio nel paese a 1.816 metri di quota il termometro è sceso fino a toccare lo zero. Nelle stesse ore in cui i rovesci allagavano le altre città lombarde, nel paese dell'Alta Valtellina cadeva la neve che si è posata sui tetti e sulle strade. Un avvenimento particolare, se si guarda il calendario, dovuto al brusco calo delle temperature provocato proprio dall'ondata di maltempo che ormai dovrebbe aver abbandonato i cieli lombardi.

Già dopo le 8 di questa mattina gran parte della neve aveva ormai abbandonato il paese di Livigno, ma era rimasta ancora sulle cime che lo circondano. Là il termometro con fatica è riuscito ad andare oltre i 3 gradi. Non sono comunque escluse altre precipitazioni, anche nevose, soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata.

Meno rara, ma più intensa, la nevicata al Passo dello Stelvio. Come si può vedere nel video pubblicato su Facebook dal fotografo Enzo Bevilacqua, la neve è caduta a quota 2.757 metri con notevole intensità, arrivando ad accumularsi per 10 centimetri. Anche qui, in giornata potrebbero verificarsi altre precipitazioni nevose con temperature che scenderanno sotto zero.