Donna uccisa a Castelfiorentino, l’ex marito di Klodiana Vefa si è suicidato Il corpo era in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa. Alfred Vefa, sospettato dell’omicidio della e moglie, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola.

A cura di Biagio Chiariello

È stato trovato morto l'ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì scorso a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Alfred Veda, 44enne di origini albanese sospettato dell’omicidio e ricercato da due giorni dai carabinieri, è stato ritrovato in una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa: per gli inquirenti si è tolto la vita sparandosi con l'arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la moglie.

Verso le 4 di oggi 30 settembre, in una zona isolata del comune alla periferia fiorentina un cittadino ha segnalato un'auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I militari dell'Arma intervenuti hanno constatato che si trattava dell’auto di Alfred Vefa. Una rapida ricerca nelle aree circostante ha portato poi alla scoperta, intorno alle 6, del corpo senza vita dell'uomo.

Lì vicino anche la pistola con la quale si è ucciso. I carabinieri ora dovranno capire come l’uomo se l’era procurata. Nella macchina i carabinieri non hanno invece trovato alcun biglietto ma hanno sequestrato il cellulare che nelle prossime ore potrebbe essere aperto.

Chi era Alfred Vela, ex marito di Klodiana Vefa

Con l’ex moglie Klodiana, da cui si era separato da tempo ma con cui comunque continuava a convivere nella stessa casa di Castelfiorentino, aveva avuto un figlio di 17 anni e una figlia di 14 ai quali era legatissimo al figlio di 17 annui e alla figlia di 14 anni.

Faceva il muratore. A suo carico alcuni piccoli precedenti di polizia: nel 2001 era stato denunciato per inosservanza al permesso di soggiorno e nel 2014 un problema per una presunta falsità in una scrittura privata.

Klodiana è stata raggiunta da un colpo esplosa a distanza ravvicinata in strada a Castelfiorentino, non lontano dalla sua abitazione. Alfred si era reso immediatamente irreperibile: per i carabinieri, che conducevano le indagini coordinate dal pm Ornella Galeotti, era in fuga. Il suo telefono risultava spento dalle 19,05 di giovedì sera, quasi mezz’ora prima dell’omicidio.