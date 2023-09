Chi è Klodiana Vefa, la mamma di 35 anni uccisa a colpi di arma da fuoco a Castelfiorentino Si chiamava Klodiana Vefa la 35enne uccisa stasera per strada a Castelfiorentino: lascia due figli di 14 e 17 anni. Si cerca ancora il marito che risulta irreperibile.

A cura di Ida Artiaco

Klodiana Vefa (foto da Facebook).

Si chiamava Klodiana Vefa la 35enne uccisa stasera per strada a Castelfiorentino, a pochi passi da Firenze. La donna aveva due figli di 14 e 17 anni ed era di origine albanese. Si trovava in Italia da tempo e con regolare permesso di soggiorno.

Gli inquirenti sono al momento sulle tracce del marito della donna, che risulta irreperibile: pare che i due non vivessero più insieme e non avessero rapporti.

L'omicidio ha sconvolto tutta la comunità locale, come ha confermato il sindaco Alessio Falorni. La tragedia si è consumata intorno alle 20 di oggi, giovedì 28 settembre. I colpi di pistola, sparati davanti a un circolo Arci in via Galvani, sono stati sentiti dalla gente della zona, che hanno lanciato l'allarme ma non risultano testimoni oculari del delitto.

Klodiana è caduta a terra e quando sono arrivati i soccorsi le sue condizioni sono apparse già disperate e non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe atteso Vefa Klodiana e forse tra i due ci sarebbe stato una lite; poi il killer ha tirato fuori una pistola e ha colpito alla testa la 35enne.

Posti di blocco sono stati attivati dai carabinieri lungo le possibili vie di fuga e le ricerche sono state estese alla Valdelsa, all'area di Poggibonsi e Empoli. I carabinieri hanno anche perquisito, al momento senza alcun successo, i casali abbandonati.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. "Era così solare, carina e festosa, quando andavi alla combriccola era la prima a salutare mi dispiace davvero tanto", è stato il commento di Gabriella, mentre Roberto ha scritto: "Siamo increduli e sgomenti per questo fatto di sangue che definire gravissimo per la nostra cittadina è un puro eufemismo. La solidarietà e la partecipazione al dolore verso la famiglia ci uniscono credo tutti. Temo che la situazione stia purtroppo però per tanti motivi sfuggendo di mano".