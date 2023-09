Femminicidio Castelfiorentino, 35enne uccisa a colpi di arma da fuoco per strada: si cerca il marito Una donna di 35 anni è stata uccisa stasera a colpi di arma da fuoco in via Galvani a Castelfiorentino: secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare il marito.

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dove una donna di 35 anni, Vefa Klodiana, è rimasta uccisa in strada stasera, in via Galvani, una strada urbana ma periferica della cittadina, colpita da un'arma da fuoco alla testa. Sul posto stanno procedendo i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto successo.

A dare l'allarme sono stati diversi passanti che hanno visto la donna a terra, senza vita e i residenti della zona che hanno udito gli spari. Il personale sanitario, giunto anche con un’automedica e con un’ambulanza della Croce Rossa di Certaldo, ha tentato la rianimazione, ma le ferite erano troppo gravi.

Tra le prime ipotesi al vaglio c'è quella di un caso di femminicidio. Note di ricerca sono state diramate su tutte le possibili vie di fuga in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi (Siena) e Empoli (Firenze). Secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare il marito, che non risulta più convivente con la vittima, la quale, stando alle prime informazioni, è di origine albanese con regolare permesso di soggiorno e mamma di 2 figli di 17 e 14 anni.

"Purtroppo è accaduta da poco una sciagura in Castelfiorentino, zona Puppino. Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite. Sono sul posto assieme alle Forze dell’Ordine. È davvero presto per divulgare informazioni sull’accaduto e discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio delle FdO. È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile", è stato il commento via social del sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni.

Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine: gli investigatori raccolgono le testimonianze dei familiari e dei conoscenti della vittima.