Donna trovata morta nel giardino di casa: colpita in faccia dallo zoccolo di uno dei suoi cavalli

Elisabeth Charlot Halg, 54enne originaria della Svizzera, è stata trovata morta nel suo giardino di casa a Banzola di Casina, sull’Appennino in provincia di Reggio Emilia. Sarebbe stata colpita in faccia da un cavallo che stava accudendo.

Una donna di 54 anni è stata trovata morta a Banzola di Casina, sull'Appennino in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime informazioni, sarebbe stata uccisa da un colpo di uno dei cavalli che lei accudiva sul suo terreno. Ad accorgersi di quello che era successo nella sera di ieri mercoledì 30 luglio è stato un vicino di casa che ha dato subito l'allarme. I sanitari quando sono arrivati sul posto hanno provato a rianimarla ma senza riuscirsi. La vittima è Elisabeth Charlot Halg, originaria della Svizzera.

A far insospettire i carabinieri che si sia trattato di un calcio del cavallo è stato il fatto che la donna in faccia aveva un vistoso trauma. In un primo momento i carabinieri non erano riusciti a mettersi in contatto con il marito, che sembrava essere irreperibile. Si è scoperto che era fuori a pesca con un amico. L'uomo, che era senza cellulare, aveva appuntamento con la donna in serata che avrebbe dovuto andarlo a prendere. Ma non vedendola arrivare avrebbe dormito all'aperto per poi recarsi questa mattina dai carabinieri e denunciare la scomparsa. Qui la triste notizia.

La Procura ora indaga per incidente domestico: la salma è a disposizione delle autorità giudiziarie per tutti gli accertamenti del caso. Per inquirenti e investigatori non ci dovrebbero essere dubbi sulla dinamica, bisognerà capire se si procederà ugualmente con l'autopsia. Il taglio sulla faccia sarebbe comunque compatibile con lo zoccolo del cavallo: si tratta di uno dei puledri che la donna accudiva nei capanni vicino la sua abitazione.