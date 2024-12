Donna travolta e uccisa da un camion spazzatura: la tragedia in una stazione di servizio a Sassasi

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Foto di repertorio

Tragico incidente questa mattina in Sardegna. Una donna è stata travolta da un camion spazzatura ed è morta. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata investita da un mezzo della nettezza urbana che era impegnato in una manovra mentre lei era ferma in un'area di servizio Q8 in viale Cotton a Sorso, nel Sassarese.

La vittima è Maria Loi, 72 anni, originaria di Ulassai (Ogliastra), ma residente a Sorso. Purtroppo per lei i soccorsi sono stati inutili: la donna è morta poco dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Nella stazione di servizio a Sorso sono intervenute anche due ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Non è ancora chiaro come siano andate le cose, quel che appare certo è che il mezzo ha travolto la donna. Secondo quanto ricostruito finora, il mezzo stava entrando a bassa velocità nell'area di servizio per ritirare i cassonetti della raccolta differenziata quando ha travolto la donna, rimasta incastrata sotto il camion.

Sotto choc l'autista del camion, che disperato per quanto accaduto ai soccorritori avrebbe detto di non aver visto la 72enne.

Sempre in Sardegna, solo ieri un meccanico di 57 anni era morto travolto da un camion su cui stava eseguendo una riparazione. Secondo gli ultimi dati disponibili il 2024 è stato un altro anno nero per gli incidenti stradali mortali in Sardegna: lo scorso anno l'Istat aveva registrato 110 decessi, quest'anno si arrivati a 107, una dozzina solo negli ultimi due mesi.