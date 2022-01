Donna si spoglia e lancia oggetti dal balcone, panico in centro e strada bloccata a Catania Fortunatamente non si sono registrati feriti ma vi sono stati danneggiamenti, in particolare alle automobili che erano ferme in sosta a bordo strada.

A cura di Antonio Palma

Attimi di panico questa mattina nel centro di Catania dove una donna si è spogliata e, dopo essere uscita nuda sul balcone di casa, ha iniziato a gettare in strada oggetti di ogni tipo, costringendo le autorità a chiudere e bloccare l’arteria stradale. L’episodio si è consumato nella centrale via etnea dove passanti e residenti hanno dovuto evitare accuratamente di attraversare la strada per non rischiare di essere colpiti. Oltre a vestiti di ogni tipo, infatti, dal terzo piano di un palazzo della zona sono piovuti a terra anche oggetti contundenti come vasi e suppellettili. La scena ha richiamato l’attenzione di decine di persone e di gran parte dei residenti della zona che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi polizia e vigili urbani ma la scena è proseguita per diversi minuti, fino quando gli agenti non sono riusciti a convincere la donna alla calma, non senza fatica. Nonostante la zona sia molto trafficata e nei pressi di esercizi commerciali e persino di una farmacia, fortunatamente non si sono registrati feriti. A terra comunque sono rimasti decine di oggetti andati in frantumi tra cui vasi e piante ma anche scale, libri e persino giocattoli e una culla per bambini. Si registrano dei danneggiamenti, in particolare alle automobili che erano ferme in sosta a bordo strada di via Etnea, all’altezza dell'incrocio con via Ingegnere. La scena con la donna rimasta solo con gli slip che gettava oggetti in strada è stata ripresa in diversi video, sia dalla strada e che dai balconi vicini, e che sono poi rimbalzati sulle chat e sui social. Sui motivi che hanno spinto la donna a un simile gesto non c’è certezza ma pare siano riconducibili a motivi familiari.