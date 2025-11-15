Attualità
Donna muore soffocata mentre mangia una mozzarella: era in macchina col figlio

Dramma a Casamassima (Bari), dove una donna di 70 anni è morta soffocata mangiando della mozzarella mentre si trovava in macchina col figlio: il decesso si è verificato nel giro di pochi minuti.
A cura di Ida Artiaco
È morta soffocata da un boccone di mozzarella una donna pugliese di circa 70 anni. È successo oggi a Casamassima (Bari): la vittima si trovava in macchina col figlio quando si è verificata la tragedia.

L'uomo quando si è reso conto che alla madre mancava il fiato, ha accostato l'auto e l'ha tirata fuori dall'abitacolo. I tentativi di disostruire le vie respiratorie, fatti dall'uomo assieme ad alcuni passanti, sono stati inutili: la donna è morta in pochi minuti.

In aggiornamento. 

