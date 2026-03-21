Verona, mangia un cornetto prima di salire in macchina, 51enne muore soffocato davanti ai familiari

Un 51enne è deceduto per soffocamento dopo aver mangiato un cornetto. L’uomo era in compagnia della sorella e del cognato ed è stato soccorso dal personale di una farmacia, ma per lui non vi è stato nulla da fare.

Un uomo di 51 anni è deceduto mentre mangiava un cornetto a San martino Buon Albergo (Verona). La vittima avrebbe accusato pronlemi respiratori mentre era in macchina ssieme ai familiari che hanno chiesto aiuto alla farmacia che si trovava lungo la strada. I dipendenti hanno provato a rianimare il 51enne (che aveva un pacemaker) con il defibrillatore.

A nulla però è valso l'intervento dei soccorritori: i sanitari del Suem non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 51enne, sottolineando che l'uomo aveva purtroppo le vie respiratorie bloccate da un residuo di crossaint. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, l'uomo si era fermato con la sorella e il cognato a mangiare il cornetto al bar. Tornato in auto, si è poi sentito male. I familiari hanno quindi cercato aiuto nella prima attività commerciale sul loro cammino, imbattendosi proprio nella farmacia che ha poi tentato le manovre per rianimare il 51enne.

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A nulla però sono valsi i tentativi di stabilizzare l'uomo per consentire l'intervento dei soccorritori e le prime cure in pronto soccorso. Purtroppo il 51enne è deceduto sul colpo. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e verificare la dinamica dei fatti.

Fin dai primi istanti è apparso evidente che il decesso è stato purtroppo frutto di una tragica fatalità. Sconvolti i familiari che si trovavano con la vittima al momento del malore.