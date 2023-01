Distratti dai preparativi del cenone non si accorgono del bimbo, a 5 anni esce di casa e si allontana L’episodio nella serata dell’ultimo dell’anno a Sassari dove fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi grazie alla polizia locale che ha intercettato il piccolo e lo ha riportato a casa senza conseguenze.

A cura di Antonio Palma

Mentre in casa tutti si affaccendavano nei preparativi del cenone di capodanno, un bambino di soli 5 anni ha aperto la porta dell’abitazione e si è allontanato senza che nessuno se ne accorgesse in tempo, percorrendo centinaia di metri da solo a piedi prima che qualcuno lo notasse.

L’episodio nella serata dell’ultimo dell’anno a Sassari dove fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi grazie alla polizia locale che ha intercettato il piccolo e lo ha riportato a casa prima ancora che i genitori lanciassero l’allarme alle forze dell'ordine.

Come ha ricostruito il quotidiano la Nuova Sardegna, tutto è durato poche decine di minuti durante le quali tanta è stata la paura dei parenti anche se fortunatamente il bambino non ha mai corso un immediato pericolo.

L’intraprendente piccolo del resto non è mai apparso preoccupato o impaurito dalla situazione e probabilmente avrebbe continuato a percorrerle le strade del centro cittadino se non fosse stato notato da una pattuglia della municipale.

La parte più difficile in realtà è stata comunicare con lui perché non parlava bene per via della lingua e dell’età e solo dopo diversi tentativi si è riusciti a risalire all’abitazione dove i genitori lo stavano cercando ovunque.

Come ricostruito, sono bastati pochi minuti di distrazione perché il piccolo nel pomeriggio di sabato riuscisse sgattaiolare fuori casa non visto mentre tutti pensavano fosse nella sua stanza.

Una dinamica che non è nuova con bimbi così piccoli come mostrano tanti altri episodi analoghi in tutta Italia, a volte con fuga persino da scuola o dall’asilo. Il caso più recente appena nel dicembre scorso quando una neonata è riuscita a gattonare fino al marciapiede quando la mamma ha lasciato la porta aperta ed è uscita per recuperare altri due figli che stavano tornando dalla scuola.