Difende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori, 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo

È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo. Il gruppo di aggressori è fuggito subito dopo aver esploso i colpi di arma da fuoco.

È morto con alcuni colpi di pistola in testa Paolo Taormina, 21 anni, dopo aver cercato di fermare una rissa scoppiata fuori dal locale della sua famiglia a Palermo. Il giovane è stato ucciso in piazza Spinuzza, a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida dell'Olivella,

I fatti si sono verificati intorno a mezzanotte e mezza, quando un gruppo di ragazzini ha scatenato una rissa tra i tavoli del locale ‘O scrusciu, gestito proprio dai genitori di Paolo. Il 21enne sarebbe intervenuto quando un ragazzo è stato spinto a terra dal gruppetto di antagonisti, ma le cose sono degenerate ben presto.

Il 21enne aveva cercato di sedare la rissa e credeva anche di esserci riuscito, quando uno dei ragazzi coinvolti ha improvvisamente tirato fuori una pistola, sparando a distanza ravvicinata e mirando alla fronte. Per Paolo Taormina purtroppo non vi è stato nulla da fare e il gruppo si è dileguato a bordo di alcuni scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze che hanno tentato il tutto per tutto per il 21enne purtroppo morto poco dopo. La zona è stata transennata per tutta la notte mentre la scientifica ha continuato a lavorare per cercare bossoli, visionare immagini delle telecamere e parlare con testimoni.

Poco meno di due anni fa a Palermo era morto in circostanze simili Rosolino Celesia, detto Lino. Il 22enne era un ex promessa del calcio ed è stato ucciso con tre colpi di pistola tra collo e torace dopo una colluttazione scoppiata fuori da una discoteca. Per la sua morte è stato condannato in primo grado Matteo Orlando, un giovane all'epoca minorenne.

Prima di Celesia, c'era stato il caso di Aldo Naro, 25 anni, figlio del generale dei carabinieri Rosario Naro. Il giovane fu pestato a morte in una discoteca dello Zen il 14 febbraio 2015 mentre festeggiava la laurea in Medicina. Anche lì, tutto era iniziato con una rissa. Per l'omicidio furono condannate 3 persone e dopo 4 processi, un quinto è in fase di definizione.