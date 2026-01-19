Despar richiama dai supermercati Filetti di nasello surgelati: “Possibili corpi estranei”

La catena di supermercati Despar ha fatto scattare un immediato richiamo dal commercio di un lotto di filetti di Nasello surgelati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. A darne notizia è la stessa catena della grande distribuzione attraverso i propri canali di comunicazione. Si tratta di un prodotto confezionato e commercializzato a marchio Despar solo nei punti vendita del gruppo.

Nel dettaglio, oggetto del richiamo sono i Filetti di nasello atlantico surgelati Despar venduti in buste preconfezionate da 800 grami ciascuna, al netto della glassatura. Il pesce ritirato dal commercio è prodotto per Despar Italia S.c. a r.l dalla ditta portoghese Mar Cabo Produtos Congelados Lda nel proprio stabilimento di Matosinhos, in Portogallo. Il lotto oggetto dell’avviso di richiamo è quello con numero 14102025 e termine minimo di conservazione fissato al mese di ottobre 2027.

Come spiega l’avvio di richiamo, datato 16 gennaio ma ancora non pubblicato sul portale del Ministero della salute dedicato alle allerte alimentari, il richiamo dei filetti di nasello surgelati è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per la possibile presenza di corpi estranei all'interno delle confezioni. Le confezioni interessate sono state già tolte dai banchi frigo dei supermercati Despar ma chi avesse già acquistato i naselli con lotto e data di scadenza sopra indicate, è pregato di non consumare il pesce e di riportarlo al punto vendita d’acquisto.