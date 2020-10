Un giovane di ventinove anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte tra domenica e lunedì nella provincia di Cuneo, lungo la strada provinciale 78 a Villar San Costanzo. Il ragazzo si chiamava Davide Marino e, a quanto emerso, stava tornando a casa a Dronero quando è avvenuto il tragico incidente. Per cause in fase di accertamento la sua automobile, una utilitaria Fiat, è uscita di strada verso la fine dell’area industriale del paese e si è ribaltata più volte in un campo. Il ventinovenne è morto sul colpo. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. A quanto si apprende insieme alla vittima, che era un artigiano decoratore, viaggiava il suo cane Spike, un pitbull rimasto illeso nello schianto e che ha vagato tutta la notte nei campi fino a quando non è stato ritrovato dagli amici del giovane non lontano dal luogo dell’incidente. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Dronero: i funerali saranno celebrati domani, mercoledì 7 ottobre, nella chiesa parrocchiale di frazione Tetti di Dronero.

Il ricordo del giovane artigiano sui social – Tanti i ricordi del giovane affidati ai social dopo il tragico incidente stradale. “Caro amico mio…siamo cresciuti insieme..ti voglio bene..oggi non ho parole…che tu possa riposare in pace…proteggi mamma e papà da questo grande dolore”, scrive un’amica. “Ho saputo stamattina questa tragica notizia – il commento riportato dai quotidiani locali del sindaco di Dronero Livio Acchiardi – Sono molto vicino alla famiglia, persone oneste e grandi lavoratori. Purtroppo sono momenti nei quali non ci sono molte parole da aggiungere”.