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Crosia, la collina crolla sotto la pioggia battente: muro di fango arriva fino al condominio. Il video

Una parete di collina si è staccata nel comune calabrese, riversando fango e detriti fino ai piedi di un condominio. Il video, pubblicato su TikTok, mostra il fango che scivola, impetuoso, arrivando ad invadere scantinati e piani terra. Lo stesso Comune di Crosia ha disposto l’evacuazione delle abitazioni vicine a fiumi e torrenti.
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A cura di Biagio Chiariello
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Una parete intera di collina si è staccata, scivolando verso valle come una colata viva, portando con sé tonnellate di terra, pietre e acqua. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, a Crosia, in Calabria. Il video caricato da @serafinorusso3 su TikTok e diventato virale in poche ore racconta tutto senza bisogno di parole: la massa marrone che si stacca dal costone sopra via San Francesco di Paola, accelera, si gonfia e alla fine si ferma a pochi metri dal condominio, invadendo scantinati e piani terra.

Sulla costa ionica calabrese ha continuato a piovere senza sosta nelle ultime trenta ore; oltre 220 millimetri d’acqua caduti. La Trionto e la Fiumarella hanno superato gli argini, allagando strade, campi e abitazioni. A Crosia la situazione è diventata drammatica in fretta: il Comune ha ordinato l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone dalle case più esposte, soprattutto quelle vicine ai corsi d’acqua e alle case popolari nel centro storico, dove la frana ha colpito più da vicino.

I mezzi di soccorso sono già al lavoro per liberare la zona, ma la paura resta palpabile. Diverse famiglie sono rimaste bloccate per ore nelle auto o dentro le abitazioni mentre l’acqua saliva rapidamente; i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per metterle in salvo.

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Non è solo Crosia, naturalmente. Tutta la costa ionica cosentina è sotto stress: Corigliano Rossano, Mirto, Calopezzati, Pietrapaola, Mandatoriccio. La Statale 106, l’unica vera arteria che collega la Sibaritide al Basso Jonio, è finita sott’acqua nel tratto di località Toscano e il traffico è paralizzato. Allagamenti diffusi, smottamenti, disagi alla viabilità ovunque.

Il maltempo non ha risparmiato il resto della Calabria. Nel Vibonese, a Capistrano, l’atrio di una scuola ha ceduto sotto il peso dell’acqua: i bambini sono stati evacuati in tutta fretta e accompagnati a casa con lo scuolabus, la struttura resterà chiusa nei prossimi giorni. A Gerocarne e Monterosso Calabro frane e colate di fango hanno interrotto alcune provinciali, con i vigili del fuoco impegnati senza sosta. Nella notte, a Sorianello, una famiglia di quattro persone è rimasta isolata dopo il cedimento della strada di accesso: soccorsa alle prime luci dell’alba. Alberi caduti e disagi anche a Soriano Calabro, Filadelfia, Simbario e Joppolo.

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