Crollati faraglioni di Sant’Andrea, maltempo distrugge l’Arco degli innamorati: addio a un simbolo del Salento

La scoperta è avvenuta all’alba quando i primi passanti hanno notato l’assenza del celebre arco collegato alla terraferma a Torre di Sant’Andrea, a Melendugno, in provincia di Lecce, e ribattezzato Arco degli innamorati.

Uno dei simboli naturalistici del Salento, ammirato, visitato e fotografato ogni anno, l’Arco dei faraglioni di Sant’Andrea, non esiste più. Nelle scorse ore il maltempo, che ha imperversato in zona, e una violenta mareggiata lo hanno letteralmente sbriciolato trasformando per sempre la vista di uno degli scorci più fotografati, quello del cosiddetto Arco degli innamorati di Torre di Sant’Andrea, a Melendugno, in provincia di Lecce.

Colpiti dai violenti nubifragi, che per giorni hanno infuriato il tratto di costa adriatica, gli spettacolari faraglioni bianchi hanno ceduto di schianto trasformandosi in un ammasso di pietre e terra. La scoperta è avvenuta all’alba quando i primi passanti hanno notato l’assenza del celebre arco collegato alla terraferma e diventato una delle attrazioni naturali più visitate in zona. Sotto l’azione del mare, del vento e delle piogge, che lo avevano reso possibile nel corso del tempo, la formazione rocciosa è crollata privando il Salento di un pregiato pezzo del suo patrimonio paesaggistico.

L’Arco dei faraglioni di Sant’Andrea, proprio per la sua composizione e la posizione, esposta agli eventi atmosferici, era considerato da tempo instabile e a rischio anche se restava una delle mete più frequentate dai visitatori in estate. Senza nessun intervento di rispristino, il maltempo delle ultime settimane ha accelerato il processo di erosione fino al cedimento finale.

Tani i messaggi di incredulità ma anche di rabbia tra residenti e turisti. “È stato un triste risveglio, abbiamo perso un pezzo di storia” è il messaggio unanime dei salentini dopo aver appreso la notizia. Tantissimi i ricordi di infanzia legati a quei luoghi che sono stati condivisi sui social a tanti anche i messaggi contro le istituzioni accusate di non aver fatto nulla per salvare la struttura naturale nota per la pericolosità geologica.

"Sono profondamente dispiaciuto per quello che è accaduto, questo è un regalo di San Valentino non voluto. L'arco degli innamorati non esiste più. Una icona del nostro territorio e frantumata dispersa in mare e il dispiacere coinvolge me come primo cittadino e tutta la comunità che ama le nostre località” ha dichiarato il sindaco di Melendugno al Quotidiano di Puglia, aggiungendo: “Purtroppo però la natura fa il suo corso e a volte quello che da poi riprende”.