Cristian morto a 29 anni nell’incidente sull’A1: stava tornando dal concerto di Salmo La Fiat Panda del 29enne è stata tamponata da un’altra vettura nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Gravi l’amica che viaggiava con lui e l’altro conducente ora indagato per omicidio stradale e lesioni personali gravissime.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella notte in provincia di Parma, dopo un sera di festa. Il 29enne Cristian Sergi stava rientrando a Bologna dopo una notte allo stadio San Siro di Milano, dove si era tenuto il concerto del rapper Salmo. Ha perso la vita nello schianto sull'A1 all'altezza di Fontanellato nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio: la Panda rossa su cui viaggiava è stata tamponata da una Peugeot.

L'utilitaria, a causa del violento urto, ha innescato, senza coinvolgere altri mezzi, una folle carambola che si è arrestata solo poco dopo contro il guard rail esterno, oltre la corsia di emergenza. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo al giovane. In auto con lui c'era un'amica di 24 anni, residente in città, rimasta gravemente ferita nello schianto ma non in pericolo di vita.

Sull'altra vettura c'era un uomo di 43 anni che ha riportato solo ferite lievi. Proprio quest'ultimo, in evidente stato di choc, ha avvertito i soccorsi 118, arrivati sul posto con vari mezzi, due ambulanze e un’automedica. Quando sono arrivati i sanitari per Cristian era troppo tardi. L’amica è trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.

Ora il 43enne è indagato per omicidio stradale e lesioni personali gravissime. Resta da capire se la Peugeot non si sia accorta della vettura che la precedeva, o se la Panda si trovasse in un'altra corsia poco prima dell'incidente. Ma stando alle prime ricostruzioni, pare che entrambe le vetture viaggiassero rispettando il limite di velocità consentito nel tratto, i 130 chilometri orari.