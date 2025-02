video suggerito

Cos'è il Concistoro convocato da Papa Francesco e perché non c'entrano per forza le dimissioni Papa Francesco, arrivato al tredicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, ha convocato il Concistoro per la canonizzazione di due beati, senza indicare una data. Ma visto il precedente di Benedetto XVI alcuni hanno pensato (sbagliando) che ciò potesse portare a sue dimissioni.

A cura di Ida Artiaco

Papa Francesco, ricoverato ormai da tredici giorni al Policlinico Gemelli di Roma in seguito ad una bronchite e poi ad una polmonite bilaterale, non si ferma e continua tutte le sue attività, nonostante i medici definiscano le sue condizioni "critiche" seppur stazionarie. Ieri ha anche convocato il Concistoro per la canonizzazione di due beati: Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, medico venezuelano, e Bartolo Longo, laico italiano. La decisione è stata comunicata tramite il Bollettino della sala stampa vaticana, dopo l'incontro del Santo Padre con il cardinale Pietro Parolin e dell'arcivescovo Peña Parra . E molti hanno cominciato a pensare (sbagliando) che si potesse in qualche modo andare verso sue possibili dimissioni.

Cos'è il Concistoro e il precedente con Benedetto XVI

Il Concistoro è una riunione ufficiale dei cardinali della Chiesa cattolica, presieduta dal Papa, che si svolge per discutere questioni importanti relative alla Chiesa o per prendere decisioni significative. È un evento di rilevanza notevole nel contesto della Chiesa cattolica. Bergoglio l'ha convocato ma non c'è ancora una data stabilita per il suo inizio.

Ciò ha creato una certa ansia in alcuni ambienti, visto il precedente. L'11 febbraio 2013, infatti, Benedetto XVI annunciò le proprie dimissioni proprio alla fine di un Concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto. Ma non sarebbe questo il caso: da più fonti rassicurano sul fatto che non è intenzione di Papa Francesco rinunciare al papato, anzi. L'annuncio della convocazione del Concistoro è un segnale positivo rispetto alle condizioni di salute del Pontefice, che secondo gli ultimi aggiornamenti, "ha fatto colazione, è in poltrona, mangia regolarmente".

Perchè il Concistoro non c'entra con le dimissioni di Papa Francesco

Di dimissioni, infatti, non se ne parla più, come ha sottolineato anche il cardinale Angelo Bagnasco: "Secondo i bollettini medici, le condizioni di salute del Papa sono in lieve miglioramento. Continuiamo a pregare affinché migliori sempre di più, fino alla completa guarigione e al ritorno al suo ministero. Mi pare che non ci sia alcun motivo per parlare di dimissioni o per ipotizzarle. Se il mondo si è fermato per pregare, è una cosa grandissima: una catena di preghiera che si è innalzata al Signore proprio per il Santo padre Francesco in questo momento così delicato".

Per altro, questo non è il primo concistoro convocato da Bergoglio. L'ultimo concistoro ordinario pubblico si è tenuto il 7 dicembre 2024 nella Basilica di San Pietro, durante il quale Papa Francesco ha creato 21 nuovi cardinali. Questo è stato il decimo Concistoro del pontificato di Papa Francesco.