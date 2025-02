video suggerito

Cosa sappiamo sull’incidente dell’elicottero di Lorenzo Rovagnati: “Era raggiante, aspettava terzo bimbo” Nello schianto dell’elicottero sono morti i due piloti e l’unico passeggero, il 42enne Lorenzo Rovagnati, uno degli eredi dell’omonima azienda di salumi che lascia moglie e due figli e un terzo in arrivo. “Una persona di una grande umiltà” lo descrive il sindaco. Sequestrati piani di voli e scatola nera per ricostruire l’incidente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un errore durante la fase di decollo dell’elicottero a causa della fitta nebbia e l’oscurità che avvolgeva la zona, è questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sull’incidente aereo in cui è morto Lorenzo Rovagnati, uno degli eredi dell'omonima azienda di salumi, insieme ai due piloti.

Secondo quanto ricostruito finora, infatti, l’elicottero pare fosse in fase di decollo quando è avvenuto lo schianto mortale. L’ipotesi e che abbia abortito il decollo e stesse tornando a terra. Il velivolo è precipitato di colpo all'interno della tenuta del castello di Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, un maniero appartenente alla famiglia Rovagnati. Lo schianto intorno alle 19.20 quando in zona era già scena una fittissima nebbia che avvolgeva ogni cosa e che, insieme al buio della sera, rendeva la visibilità molto scarsa.

Non è esclusa però nemmeno l’ipotesi di un guasto meccanico al velivolo, un elicottero Agusta AW109 con marche di registrazione I-CPFL. Per indagare , sul posto sono accorsi anche i reparti del Ris dei carabinieri che hano effettuato i rilievi del caso.

Sequestrati piani di voli e scatola nera dell'elicottero

L’elicottero si è alzato dalla piattaforma dell’eliporto interno al castello di Castelguelfo di Noceto ma pochi attimi dopo è caduto nelle campagne della stessa tenuta con un impatto devastante che lo ha ridotto a un cumulo di lamiere contorte. La procura di Parma, che ha aperto un’indagine, ha già disposto il sequestro dei piani di voli e della scatola nera per ricostruire gli ultimi movimenti del velivolo. Anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'indagine parallela per stabilire le cause dell'incidente.

Per i tre occupanti del mezzo purtroppo inutili i successivi soccorsi. Proprio a causa delle condizioni del relitto, le attività di recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco sono state molto impegnative. Oltre ai due piloti, morto anche l’unico passeggero, il 42enne Lorenzo Rovagnati che lascia moglie e due figli e un terzo in arrivo.

Il Sindaco: "Morte di Lorenzo Rovagnati tragedia per la comunità"

Una tragedia per la comunità locale dove la famiglia Rovagnati è conosciutissima. “Una tragedia” ha confermato il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, aggiungendo: “È da più di 30 anni che conosco questa famiglia, da quando si sono insediati, hanno acquistato il maniero di Castelguelfo e realizzato gli allevamenti di suini. C'è stato un rapporto molto forte, è una famiglia di grande umiltà. Lorenzo Rovagnati è stato molto vicino a noi nelle varie iniziative sociali, culturali e ricreative”.

“Lo avevo sentito due giorni fa, era raggiante, entusiasta, perché è una persona di una grande umiltà, un grande professionista che per questa azienda e per i nostri territori ha sempre fatto tanto”, ha sottolineato il primo cittadino a Rai news, confermando che al momento dello schianto c’era fitta nebbia. “Mi stringo fortemente con un grande abbraccio alla famiglia e alla mamma, al fratello, alla moglie e ai suoi figli. Tra l’altro la moglie attende il terzo figlio”, ha concluso.