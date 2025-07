Cosa sappiamo sulla donna trovata morta davanti a un cancello a Sanremo: l’ipotesi che non era sola

Sul corpo della donna trovata morta ieri 23 luglio in strada a Sanremo verrà eseguita l’autopsia. Intanto continuano le indagini, l’ipotesi più probabile resta quella dell’overdose e che non fosse sola.

Foto di repertorio

Sarà l'autopsia sul corpo della donna trovata morta ieri 23 luglio in strada a Sanremo a svelare cosa sia successo. Al momento l'ipotesi più probabile è quella che si sia trattato di un caso di overdose ma saranno tutti gli accertamenti a chiarirlo con certezza. La vittima è una donna trentenne residente a Ventimiglia. A trovare il corpo in strada sono stati alcuni passanti ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto per lei non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul luogo del ritrovamento in poco tempo sono arrivati anche i carabinieri che, coordinati dalla Procura, hanno avviato le indagini sul caso.

Fondamentale sarà ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna prima e durante gli attimi in cui ha avuto il malore: il dubbio è che non fosse sola. Se qualcuno era con lei, perché non l'ha aiutata e ha chiamato i soccorsi? Al momento però non ci sono indagati in corso.

Certo è che la donna è stata trovata accasciata a terra davanti a un cancello, che non si tratterebbe però di quello della sua abitazione. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista di indagine: dai primi rilievi sul corpo però non risulterebbero segni di violenza. Motivo per cui l'ipotesi più probabile resta quella dell'overdose. Intanto si procederà con tutte le verifiche del caso: la donna è stata identificata, verranno sentite le persone vicine a lei. E se venisse confermata l'overdose bisognerà risalire a chi le ha venduto la droga. Intanto la Procura di Imperia ha disposto l'autopsia e gli esami tossicologici sulla vittima.